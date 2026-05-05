В Выборгском районе Петербурга открылось новое отделение стоматологии

Новое отделение Стоматологической поликлиники № 4 открылось в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Выборгского района.
Учреждение рассчитано на 96 посещений в смену. В нем организованы отдельные детское и взрослое отделения, где можно получить первичную специализированную медико‑санитарную помощь по рентгенологии, терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, ортодонтии и детской стоматологии. Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда.
Кроме того, зона ожидания оснащена бесшумной сплит‑системой и зоной для родителей с малышами, индивидуальными шкафами для хранения вещей, а санитарные комнаты — современными удобствами. В каждом кабинете есть стоматологическая установка с мощным светодиодным освещением. Рабочие места врачей подключены к единой информационной системе поликлиники, что позволяет оперативно работать с электронными медицинскими картами, рентгеновскими снимками.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.