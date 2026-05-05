Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ходят по тонкому льду». СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Sohu: Россия может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Инициатива Лондона воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России может привести к ответным действиям со стороны Москвы, пишет Sohu.

«Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) десяти стран Северной Европы и направить клинок против России. США не будут включены в состав этой группы. В рамках военных учений страны ОЭС отрабатывают дерзкие сценарии блокады и захвата Калининграда», — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что Владимир Путин уже провел красную линию: попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.

«Москву вывело из себя то, что спешно собранные военно-морские силы проводят крайне провокационные учения по отработке блокады и захвата Калининграда. Предупреждения Путина всегда серьезны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», — резюмировали в материале.

Во время прямой линии в декабре прошлого года Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта.

В среду, 29 апреля, первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России. Его предложение основывается на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства.

Региональное оборонное объединение включает в себя 10 стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. По словам Дженкинса, объединение, которое во многом повторит структуру JEF, будет «дополнять» НАТО, обладая при этом способностью быстрее реагировать на кризисы.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше