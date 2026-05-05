Юрий Шалабаев оценил новый надземный переход между корпусами школы № 168

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил с инспекцией школу № 168 в Канавинском районе города и осмотрел новый надземный переход, который соединил старый корпус школы, возведенный в 1960 году, и новый корпус, построенный в 2022 году. Об этом мэр рассказал в своих социальных сетях.
Юрий Шалабаев поделился, что очень хорошо помнит все циклы строительства нового корпуса, которое велось с 2016 года, потому что процесс шел сложно и требовал «ручного режима» контроля. На строительной площадке был создан оперативный штаб, который собирался по 2−3 раза в неделю для решения насущных вопросов. В итоге, новый корпус получился современным и своевременным, так как разгрузил старый корпус школы.
Строительство надземного перехода между корпусами решило вопрос безопасности и экономии времени для учащихся и педагогов.
«Для начала нужно было спуститься, одеться, выйти на улицу, дойти до нужного корпуса, раздеться и потом пойти на занятия. Это занимало много времени. Ну и, честно говоря, ребята не всегда одевались, даже зимой, чтобы добежать до столовой и обратно, а это чревато простудами, чего мы допустить не могли», — объяснил Юрий Шалабаев.
Сергей Разживин, генеральный директор МКУ «ГлавУкс», рассказал, что строительство перехода — сложного инженерного сооружения зигзагообразной формы — завершилось в марте этого года. Теплый переход позволяет быстро переместиться из одного здания в другое, в том числе и маломобильным гражданам, так как он оборудован специальным подъемником.
Директор школы, где обучаются 1200 детей, Наталья Фомичева уверена, что все учащиеся уже привыкли к такому удобству.
«Мы не просто рады, мы просто на седьмом небе от восхищения. И ребята рады, и родители, и учителя. Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этого важного проекта: от строителя до администрации города Нижнего Новгорода. К хорошему всегда быстро привыкаешь, и мы все к этому переходу уже привыкли», — поделилась она.
Школьники считают наличие перехода между корпусами большим плюсом — не надо одеваться, выходить на улицу, а потом раздеваться. Кроме того, это сильно экономит время на переменах. Как рассказала директор школы, кроме учебных помещений для учащихся 7−11 классов, в новом здании школы расположены классы и залы для секций и кружков дополнительного образования, которых в школе много.
«Все направления по Навигатору детства у нас представлены: и художественная направленность, и техническая направленность, спортивная направленность. Каждый ребёнок может найти для себя самое душевное, то, что его будет увлекать», — рассказала Наталья Фомичева.
Кроме осмотра нового надземного перехода Юрий Шалабаев также посетил концерт, подготовленный учениками школы ко Дню Победы, и пообщался с ребятами, которые занимаются в театре моды «Каприз».
«Как я всегда говорю, при строительстве новых учебных заведений, новых корпусов школ, в них появляется и новый уровень образования, в чём я удостоверился на примере школы № 168. Здесь прекрасные программы дополнительного образования», — поделился мэр.
Глава города отметил, что школа № 168 — лидер в вопросах программирования и управления беспилотными летательными аппаратами, а ребята занимают призовые места на различных соревнованиях и конкурсах.
«Здесь серьёзный уровень и эстетического образования, развивается известный на всю Россию Ансамбль русских народных инструментов “Нижегородские ложкари”, есть свой театр моды и другие кружки», — подвел итоги Юрий Шалабаев.
Глава города напомнил, что в Нижнем Новгороде действуют около 8 тысяч программ дополнительного образования, которые могут удовлетворить любые потребности в развитии и творчестве.