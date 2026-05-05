Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Полевском разрешил досрочно открыть столовую, где отравились школьники

Полевской городской суд разрешил досрочно открыть столовую школы № 8, которую ранее закрывали из-за массового отравления школьников. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности подало ООО «Комбинат общественного питания», обслуживающее объект.

Источник: Коммерсантъ

«Выявленные ранее нарушения санитарно-эпидемиологических требований, повлекшие вспышку кишечной инфекции среди учащихся начальных классов, были полностью устранены. К такому выводу пришел уполномоченный сотрудник Роспотребнадзора по итогам выездной проверки и анализа представленных документов», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле прокуратура начала проверку после массового отравления учеников школы № 8 в Полевском. Тогда плохо себя почувствовали не менее 20 учащихся начальных классов. В ходе проверки Роспотребнадзора в школьной столовой были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и технических регламентов. Суд приостановливал деятельность объекта на 15 суток.