Суд в Полевском разрешил досрочно открыть столовую, где отравились школьники

Напомним, в апреле прокуратура начала проверку после массового отравления учеников школы № 8 в Полевском. Тогда плохо себя почувствовали не менее 20 учащихся начальных классов. В ходе проверки Роспотребнадзора в школьной столовой были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и технических регламентов. Суд приостановливал деятельность объекта на 15 суток.