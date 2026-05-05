Москалькова: в ООН отметили положительный опыт России в работе с беженцами

Москалькова: представители ООН отметили эффективность работы РФ с беженцами.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отмечают положительный опыт РФ в организации работы с беженцами и переселенцами, а также наличие в России соответствующей инфраструктуры для их размещения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен сообщила, что встретилась с главой представительства УВКБ ООН в РФ и Белоруссии Арманом Арутюняном.

«Представители УВКБ ООН отмечают наработанный положительный опыт Российской Федерации в организации работы с беженцами и переселенцами, а также наличие соответствующей инфраструктуры для их размещения и сформированных подходов к обеспечению доступа к бесплатному лекарственному обеспечению, образовательным и иным социальным услугам», — написала Москалькова в своем канале на платформе «Макс» по итогам встречи.

Она подчеркнула, что за время, прошедшее с подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между институтами в 2022 году, сотрудники ее аппарата вместе с представителями УВКБ ООН посетили 63 пункта временного размещения по всей России, демонстрируя открытость к конструктивному диалогу для защиты прав людей и решения проблем вынуждено перемещенных лиц.

«Оперативно удалось разрешить большинство сложностей, которые испытывали люди, оказавшись оторванными от родных мест, своих близких и своего дома», — добавила омбудсмен.

По словам Москальковой, совместные посещения пунктов временного размещения в российских регионах позволили сотрудникам УВКБ ООН лично пообщаться с эвакуированными и перемещенными лицами, а также ознакомиться с практикой функционирования механизмов защиты и поддержки на местах.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше