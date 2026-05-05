На Кумысной поляне в Саратове впервые высадили кедр

Экспериментальную посадку кедра провели в природном парке «Кумысная поляна» в Саратове, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Сохранение биоразнообразия — задача национального проекта «Экологическое благополучие».
Специалисты подобрали оптимально пригодный участок и высадили на нем группу из трех сеянцев кедра. Уточняется, что такой подход создаст необходимые условия для перекрестного опыления деревьев. По итогам эксперимента будет дана оценка приживаемости хвойной породы в суровом для нее климате в черте Саратова.
«Сеянцам предстоит проделать долгий путь, прежде чем мы увидим первые плоды — кедровые шишки. Плодоношение при наилучшем исходе начнется ориентировочно через 25 лет, после чего орехопродуктивность сохранится в течение нескольких десятилетий», — поделился директор «Кумысной поляны» Алексей Мамонов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.