В Черняховском районе обнаружили больше 5 га заросших полей

В Калининградской области снова обнаружили заросшие поля, которые не используются. На этот раз — 5.88 га в Черняховском районе. Как сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора, это поле вблизи поселка Краснополянское, которое принадлежит на праве аренды крестьянско-фермерскому хозяйстве.