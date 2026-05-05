«Метеор» между Нижним Новгородом и Городцом запустят в майские праздники

«Метеор» будет курсировать между Нижним Новгородом и Городцом во вторые майские праздники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Решение о запуске маршрута принято с учетом уровня воды в Волге. В компании «Водолет» отметили, что обычно по маршруту Нижний Новгород — Городец курсируют «Валдаи».
Нижегородцам будут доступны рейсы 9, 10, 11 и 14 мая. Билеты на маршрут уже появились в продаже.
Навигация скоростных судов в Нижегородской области стартовала в начале мая. По выходным доступен маршрут Нижний Новгород — Казань с несколькими остановками. Кроме того, уже запущены рейсы в Ярославль.
Напомним, сеть речных маршрутов расширят в Нижегородской области в 2026 году. Планируется запустить скоростные суда «Валдай» из Нижнего Новгорода до села Чулково.