В Новокузнецке прошла конференция по подготовке кадров для туризма

Международная научно-практическая конференция «Подготовка кадров в сфере туризма» состоялась 4 мая в Новокузнецке, сообщили в Министерстве образования Кузбасса. На ней обсуждали в том числе и программы федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конференция прошла на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума. К мероприятию очно и онлайн присоединились более 800 человек, в том числе представители образовательных организаций из России, Белоруссии и Казахстана, Монголии, Приднестровья и Молдавии.
Эксперты с Дальнего Востока, Крыма, Дагестана и Кавказских минеральных вод представили лучшие практики сотрудничества с работодателями. Также рассмотрели вопросы интеграции бизнеса и образования, подготовки специалистов для туристической сферы и маршрутизации выпускников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.