«Метеор» запустят между Нижним Новгородом и Городцом в майские праздники

Судно на подводных крыльях выйдет на маршрут вместо привычных «Валдаев» из-за подходящего уровня воды в Волге.

Во вторые майские праздники на маршрут Нижний Новгород — Городец выйдет судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Об этом сообщили в компании по развитию скоростного судоходства «Водолет».

Необычное для данного направления судно будет совершать рейсы 9, 10, 11 и 14 мая. Такое решение перевозчик принял с учетом текущего уровня воды в реке, который позволяет эксплуатировать более крупный «Метеор» вместо стандартных «Валдаев 45Р». Билеты на праздничные даты уже доступны для покупки на официальном сайте компании.

Напомним, в начале мая в регионе также стартовала межрегиональная навигация. Помимо поездок в Городец, «Метеоры» курсируют до Казани с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах, а также ходят в Ярославль через Чкаловск, Юрьевец, Кинешму и Кострому.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на поездки на «Валдае» в Нижегородской области.