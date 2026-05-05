Школьники Ишима Тюменской области узнали об агротехнологиях

«Племзавод “Юбилейный”» посетили с экскурсией более 50 учеников девятых классов школ № 1, № 4 и № 5 города Ишима, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Профориентационный тур провели при поддержке национального проекта «Кадры».
Ребята смогли увидеть, как работает крупное предприятие, познакомиться с передовой сельскохозяйственной техникой. Кроме того, школьникам удалось «примерить» на себя роль механизатора, прокатившись на современных тракторах. В ходе экскурсии учащиеся задавали вопросы рабочим и специалистам и узнавали тонкости работы в сельском хозяйстве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.