Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Метеор» выйдет на маршрут Нижний Новгород — Городец во вторые майские праздники

Рейсы назначены на 9, 10, 11 и 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

Во вторые майские праздники у нижегородцев и гостей города появится редкая возможность добраться до Городца на «Метеоре 120Р». Об этом сообщает компания-перевозчик «Водолёт».

Обычно по этому маршруту курсируют «Валдаи 45Р», однако уровень воды в Волге на этот раз позволил вывести на линию более вместительный «Метеор». Прокатиться на нем можно будет 9, 10, 11 и 14 мая.

Напомним, в начале мая в Нижнем Новгороде открылась межрегиональная навигация судов на подводных крыльях. В расписании этого года — 18 направлений: 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных. По воде по-прежнему можно добраться до Городца и Бора по Волге, а по Оке — до Дзержинска и Павлова. Готовится к запуску и новый маршрут до села Чулково в Вачском округе.