«Метеор» выйдет на маршрут Нижний Новгород — Городец во вторые майские праздники

Напомним, в начале мая в Нижнем Новгороде открылась межрегиональная навигация судов на подводных крыльях. В расписании этого года — 18 направлений: 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных. По воде по-прежнему можно добраться до Городца и Бора по Волге, а по Оке — до Дзержинска и Павлова. Готовится к запуску и новый маршрут до села Чулково в Вачском округе.