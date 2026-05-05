В Москве состоялся премьерный показ документального фильма «Учителя Победы»

Премьерный показ документального фильма «Учителя Победы» состоялся 29 апреля в зале «Жуков» кинотеатра «Поклонка» Музея Победы в Москве, сообщили в Российском детско-юношеском центре.
«Великая Победа ковалась не только нашими доблестными бойцами на фронте, в окопах, но и в тылу, который стал крепким, надежным плечом и позволял воинам продвигаться вперед, разбивая врага. Особое место в истории занимает тихий подвиг учителей, которые и в те страшные годы выполняли самую главную миссию — несмотря на оккупацию, несмотря на бомбежки, они продолжали поддерживать детей, вести учебный, воспитательный процесс. И они ограждали своих учеников от того ужаса, который был вокруг. Эта кинокартина — дань памяти тем учителям, которые верили и своим трудом приближали Победу», — поделился директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов.
Картина раскрывает настоящие, важные и трогательные истории педагогов, чья жизнь пришлась на 1941−1945 годы. Особую ценность проекту придает участие советников директоров по воспитанию в сборе исторических материалов и съемках в фильме. В работу включились более 500 советников директоров по воспитанию по всей стране. Они поднимали архивы, изучали письма, фотографии, расспрашивали родных, чтобы по крупицам собрать сведения о своих близких — Учителях Победы. В основу фильма легли шесть реальных семейных историй о педагогах военного времени, рассказанных их потомками и продолжателями педагогических династий.
«Такие проекты важны для сохранения исторической памяти. Фильм напоминает, что в годы Великой Отечественной войны каждый находился на своем месте и ковал Победу. Учителям было непросто — голод, постоянные бомбардировки, но они не уходили от своей профессии, продолжая учить детей в тяжелейших условиях. Это нужно показывать, об этом нужно рассказывать молодежи», — отметил председатель правления общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», Герой России Артур Орлов.
С 4 мая кинокартина доступна на онлайн‑платформах «Смотрим» и «Киносферум», а также опубликована в социальных сетях Министерства просвещения РФ и «Росдетцентра». Кроме того, документальный фильм «Учителя Победы» войдет в тематические материалы «Разговоров о важном», посвященных памятной дате.
