В Москве состоялся премьерный показ документального фильма «Учителя Победы»

«Великая Победа ковалась не только нашими доблестными бойцами на фронте, в окопах, но и в тылу, который стал крепким, надежным плечом и позволял воинам продвигаться вперед, разбивая врага. Особое место в истории занимает тихий подвиг учителей, которые и в те страшные годы выполняли самую главную миссию — несмотря на оккупацию, несмотря на бомбежки, они продолжали поддерживать детей, вести учебный, воспитательный процесс. И они ограждали своих учеников от того ужаса, который был вокруг. Эта кинокартина — дань памяти тем учителям, которые верили и своим трудом приближали Победу», — поделился директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов.