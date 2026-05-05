Основу экспорта Дона в Беларусь составляют продукция машиностроения и промтовары

Основными товарными группами в экспорте Ростовской области в Республику Беларусь стали машиностроительная продукция (22,2%) и продовольственные товары и сырье для их производства (19,9%). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме этого, регион экспортирует в Беларусь черные и цветные металлы (18,2%), химическую продукцию (15,5%), текстиль, текстильные изделия (13%).

Основу же импорта составляют: машиностроительная продукция (37,3%), продовольственные товары и сырье для их производства (17,6%), химическая продукция (14,5%), черные и цветные металлы (13,8%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (8,2%).

В ведомстве отметили, что по итогам 2025 года Ростовская область зафиксировала положительное сальдо внешнеторгового баланса. Внешнеторговые операции проводились с 143 странами, из которых 117 были партнерами по экспорту.

В структуре экспорта преобладают поставки продуктов питания (66%). Кроме того, значимую долю занимают минеральные продукты (17,2%), машиностроение (9,9%), металлы и металлические изделия (3,1%), а также химическая продукция (2,2%).

