Древний дуб из рощи Таганрога выдвинули на звание «Дерево года»

Дуб черешчатый вырос на территории рощи в районе улицы Дзержинского. При этом сама роща «Дубки» считается памятником природы с 1996 года. Некоторые исследователи относят высадку деревьев к 1698 году, ее провели по указу императора Петра I. Таким образом, трехсотлетняя роща «Дубки» является ровесницей Таганрога.