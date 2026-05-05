Древний дуб из рощи Таганрога выдвинули на звание «Дерево года»

Дуб из трехсотлетней рощи Таганрога поборется за звание «Российское дерево года — 2026».

Источник: Комсомольская правда

Древний дуб из рощи «Дубки» в Таганроге стал одном из претендентов на звание «Российское дерево года — 2026». Голосование за памятники природы уже открыто, поддержать зеленых долгожителей можно на портале конкурса.

Таганрогское дерево в списке находится под номером 47. Возраст 30-метрового исполина составляет 250 лет.

Дуб черешчатый вырос на территории рощи в районе улицы Дзержинского. При этом сама роща «Дубки» считается памятником природы с 1996 года. Некоторые исследователи относят высадку деревьев к 1698 году, ее провели по указу императора Петра I. Таким образом, трехсотлетняя роща «Дубки» является ровесницей Таганрога.

