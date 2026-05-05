Для участия в программе «Земский учитель» подали уже более 8 тысяч заявок

Более 8 тыс. заявок подано для участия в программе «Земский учитель». Она реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Благодаря программе “Земский учитель” национального проекта “Молодёжь и дети”, реализующегося по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, в села и малые города приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. Их работа помогает обеспечить одинаково качественное образование в самых разных уголках России. В этом году на участие в программе уже подали заявки более 8 тысяч учителей. Благодарю учителей, которые уже подали заявки, и призываю тех, кто еще думает, сделать шаг навстречу новому этапу жизни», — отметил вице-премьер.
Он добавил, что всего по итогам конкурсного отбора планируется закрыть 1,2 тыс. вакансий — в 2 раза больше, чем в 2025 году. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что программа «Земский учитель» уже шестой год объединяет талантливых и преданных своему делу педагогов.
«Мы последовательно создаем условия, чтобы каждый ребенок, независимо от места его проживания, имел равные возможности для получения качественного образования и всестороннего развития. Именно поэтому важно поддержать учителей, которые готовы работать в сельских школах и отдаленных территориях. Так, участники программы “Земский учитель” получают единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а специалисты, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области — 2 миллиона рублей», — добавил министр.
Программа «Земский учитель» дает возможность обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, которые расположены в селах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.