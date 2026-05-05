Для участия в программе «Земский учитель» подали уже более 8 тысяч заявок

«Благодаря программе “Земский учитель” национального проекта “Молодёжь и дети”, реализующегося по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, в села и малые города приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. Их работа помогает обеспечить одинаково качественное образование в самых разных уголках России. В этом году на участие в программе уже подали заявки более 8 тысяч учителей. Благодарю учителей, которые уже подали заявки, и призываю тех, кто еще думает, сделать шаг навстречу новому этапу жизни», — отметил вице-премьер.