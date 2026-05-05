В Татарстане отремонтируют 28 километров дорог, проходящих по турмаршрутам

Ремонт 28 км дорог, проходящих по туристическим маршрутам, проведут в Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Например, в порядок приведут участки дорог Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай, Базарные Матаки — Болгар. Они обеспечивают подъезд к городу Болгар и Болгарскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику, ставшему объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также проведут ремонт участков дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье, входящей в туристический маршрут «По страницам истории: открываем секреты Татарстана на авто за четыре дня». В него входят Камское Устье, «Остров-град Свияжск», Раифский Богородицкий монастырь и другие. Отметим, что Успенский собор в городе Свияжске также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.