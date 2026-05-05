Накопления курян по программе долгосрочных сбережений достигли около 5 млрд

За первые три месяца 2026 года куряне оформили 11,9 тыс. договоров по ПДС. Общий объем взносов в негосударственные пенсионные фонды за этот период составил 254 млн руб. Отмечается, что на популярность программы повлиял ряд преимуществ: государственное софинансирование взносов, право на ежегодный налоговый вычет, возможность досрочного изъятия средств на дорогостоящее лечение или при потере кормильца.