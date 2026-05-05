Трёхсотлетний дуб в Таганроге выдвинут на звание «Дерево года»

Об этом сообщили в минприроды Ростовской области.

Министерство природных ресурсов Ростовской области сообщает о старте голосования за главное дерево России в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

Голосование проходит на официальном сайте программы с 1 мая по 1 августа. Таганрогский дуб представлен в списке участников под номером 47.

Конкурс «Деревья — памятники живой природы» проводится ежегодно с 2017 года. В нём участвуют уникальные деревья из разных регионов России, внесённые в Национальный реестр старовозрастных деревьев и имеющие статус «Дерево — памятник живой природы». Эти растения представляют природное, культурное, историческое и духовное наследие страны.

Победителю конкурса устанавливают специальную табличку и выдают сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия, проводимые сертифицированными специалистами.