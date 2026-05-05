В Ростове вынесли приговор подозреваемому в содействии террористам

Установлено, что с 2017 по 2024 год обвиняемый ознакомился с материалами религиозно-экстремистского характера в интернете, после чего начал разделять радикальную идеологию международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической и запрещена в РФ). Желая оказать содействие террористам, Шарипов с сентября 2023 года по февраль 2024 года, находясь на территории Донецкой Народной Республики, передал одному из участников организации реквизиты своей банковской карты и номер телефона. Кроме того, в апреле 2024 года он попросил третье лицо перечислить на его счет 10 тыс. руб. для передачи участникам МТО и убеждал присоединиться к организации.