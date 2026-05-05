В Красноярском крае началась регистрация на региональный бизнес-форум

Шестой региональный форум «Мой бизнес. Дни предпринимательства-2026» пройдет 18−29 мая в Красноярском крае, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Участников форума ждут мастер-классы по переговорам и управлению, хакатон по производительности труда, церемония награждения лучших предпринимателей, круглые столы и встречи с экспертами. На мероприятии будут работать интерактивные зоны. Среди них — фотолокации, пространства для поиска партнеров, стенды предпринимателей и партнеров события.
Основной день форума состоится 26 мая в Национальном центре «Россия» в Красноярске. Деловая часть пройдет на площадках регионального центра «Мой бизнес», Сибирского института развития креативных индустрий и других. В этот же день состоится пленарное заседание «Сибирь как точка роста: стратегические приоритеты бизнеса в новой экономической реальности». На нем выступят ведущие эксперты и представители органов власти.
К участию в форуме приглашают средний и малый бизнес, самозанятых и инвесторов. Также присоединиться к мероприятию могут представители органов исполнительной власти и общественных организаций. Регистрация доступна по ссылке дни-предпринимательства.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности. А нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.