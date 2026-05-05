Нижегородцам расскажут, что общего у Рериха и Хачатуряна

Нижегородцам расскажут, что объединяет Рериха и Хачатуряна. В преддверии своего 130-летия НГХМ совместно с Нижегородской филармонией имени Мстислава Ростроповича проведет эксклюзивный концерт-экскурсию.
В честь праздника музей и филармония решили объединить в единое целое концерт и экскурсию. Они представят зрителям шедевры отечественного искусства и музыку великих классиков в живом исполнении. В программе вечера прозвучат знаменитые камерные произведения Чайковского, Рахманинова и других отечественных композиторов.
Их исполнение дополнит рассказ искусствоведа Елизаветы Сургановой. Она расскажет о том, что связывает знаменитые картины и известные музыкальные произведения.
Необычный концерт-лекция состоится 14 мая в концертном зале художественного музея.
6+
