Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам расскажут, что общего у Рериха и Хачатуряна

К своему юбилею НГХМ вместе Нижегородской филармонией проведет эксклюзивный концерт-экскурсию.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцам расскажут, что объединяет Рериха и Хачатуряна. В преддверии своего 130-летия НГХМ совместно с Нижегородской филармонией имени Мстислава Ростроповича проведет эксклюзивный концерт-экскурсию.

В честь праздника музей и филармония решили объединить в единое целое концерт и экскурсию. Они представят зрителям шедевры отечественного искусства и музыку великих классиков в живом исполнении. В программе вечера прозвучат знаменитые камерные произведения Чайковского, Рахманинова и других отечественных композиторов.

Их исполнение дополнит рассказ искусствоведа Елизаветы Сургановой. Она расскажет о том, что связывает знаменитые картины и известные музыкальные произведения.

Необычный концерт-лекция состоится 14 мая в концертном зале художественного музея.

6+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородском художественном музее рассказали о роли зеркала в искусстве.