GB News: у Британии нет денег на закупку вооружений

Вооруженные силы Великобритании сейчас могут только мечтать о подготовке к войне, так как до 2030 года у них просто нет денег на новое оружие, пишет GB News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канал ссылается на генерала Ричарда Бэрронса, который помогал составлять стратегический оборонный доклад и обвинил Министерство обороны в том, что с момента публикации документа в июне прошлого года ведомство «пятится назад».

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил предупредил, что недостаточные инвестиции подрывают британский оборонный сектор и вытесняют компании за рубеж.

По его словам, британские технологически продвинутые компании в поисках контрактов перебазировались в Германию, Польшу и США.

Также Бэрронс утверждает, что военно-морским и военно-воздушным силам страны не хватает финансирования, чтобы сделать что-либо, кроме рассмотрения вопроса о том, как они могли бы восстановить свою боеготовность. По его словам, британская армия с трудом сводит концы с концами, чтобы приобрести обычную технику, включая танки, артиллерию и вертолеты.

При этом Британия не может профинансировать 80% потребностей армии будущего, в первую очередь речь идет о расходной технике и боеприпасах, таких как барражирующие боеприпасы и БПЛА.

По оценкам Бэрронса, британские вооруженные силы нуждаются в дополнительных 10 млрд фунтов ежегодно, тогда как министр финансов Рейчел Ривз намерена выделить военному ведомству 10 млрд фунтов на четыре года.

Бэрронс высоко оценил подход Германии, отметив, что к концу десятилетия страна потратит на укрепление обороны около 165 млрд фунтов, превысит оборонные расходы Британии и Франции вместе взятых.

Соавтор оборонного доклада Джордж Робертсон обвинил администрацию премьер-министра Кира Стармера в «пагубном самоуспокоении» в вопросах обороны. А третий соавтор — Фиона Хилл, бывший советник президента Дональда Трампа, — отметила, что Британия выглядит недостаточно устойчивой на фоне растущей геополитической напряженности и возникающих внутренних угроз.

