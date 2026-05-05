GB News: у Британии нет денег на закупку вооружений

Канал ссылается на генерала Ричарда Бэрронса, который помогал составлять стратегический оборонный доклад и обвинил Министерство обороны в том, что с момента публикации документа в июне прошлого года ведомство «пятится назад».
По его словам, британские технологически продвинутые компании в поисках контрактов перебазировались в Германию, Польшу и США.
Также Бэрронс утверждает, что военно-морским и военно-воздушным силам страны не хватает финансирования, чтобы сделать что-либо, кроме рассмотрения вопроса о том, как они могли бы восстановить свою боеготовность. По его словам, британская армия с трудом сводит концы с концами, чтобы приобрести обычную технику, включая танки, артиллерию и вертолеты.
По оценкам Бэрронса, британские вооруженные силы нуждаются в дополнительных 10 млрд фунтов ежегодно, тогда как министр финансов Рейчел Ривз намерена выделить военному ведомству 10 млрд фунтов на четыре года.
Бэрронс высоко оценил подход Германии, отметив, что к концу десятилетия страна потратит на укрепление обороны около 165 млрд фунтов, превысит оборонные расходы Британии и Франции вместе взятых.
Соавтор оборонного доклада Джордж Робертсон обвинил администрацию премьер-министра Кира Стармера в «пагубном самоуспокоении» в вопросах обороны. А третий соавтор — Фиона Хилл, бывший советник президента Дональда Трампа, — отметила, что Британия выглядит недостаточно устойчивой на фоне растущей геополитической напряженности и возникающих внутренних угроз.