Взятку в 11 млн рублей взыскал в доход государства нижегородский суд

Нижегородский областной суд постановил взыскать в доход Российской Федерации более 11 миллионов рублей, полученных в виде взятки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В ходе апелляционного рассмотрения было установлено, что Николай Николюк получил указанную сумму от Сергея Крюкова за покровительство АО «Нижегородец» при выполнении работ для АО «Нижегородский водоканал». Ранее оба фигуранта уже были осуждены за совершение коррупционных преступлений, однако суд первой инстанции изначально отказал прокурору в изъятии средств.
Областной суд признал сделку недействительной, подчеркнув её антисоциальный характер и противоречие основам правопорядка. Решение о взыскании 11 024 148 рублей с Николая Николюка вступило в законную силу немедленно.
