На создание визит-центра в Виштынецком нацпарке выделили 90 млн рублей

На создание визит-центра в Виштынецком нацпарке выделили 90,4 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит возвести модульное здание визит-центра на территории нацпарка. Одноэтажное сооружение появится рядом с Виштынецким озером, вблизи посёлка Ягодное.
В здании необходимо предусмотреть вестибюль, два экспозиционных зала и конференц-зал, помещения для приёма пищи и для отдыха сотрудников. Кроме того, в визит-центре обустроят санузлы, а также комнату матери и ребёнка.
Подрядчика определят 15 мая. Работы необходимо выполнить до 25 ноября.
В марте сообщали, что на территории Виштынецкого нацпарка благоустроят четыре экотропы и создадут визит-центр. На маршрутах установят стенды, указатели, скамейки и беседки.
Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году выделит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому направят 160,8 миллиона.