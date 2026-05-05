Перед 9 Мая в Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

На Братском кладбище на Дергачах перезахоронили останки бойцов, которые защищали и освобождали Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Каждый год думаешь: ну вот, проводили последних… Но поисковики находят все новых и новых бойцов. В этом году разыскали еще 143 человека. Бои за город были жесточайшими….», — написал он.
В этот раз, отметил губернатор, поисковики смогли опознать четверых:
краснофлотца, пулеметчика Александра Аксентьевича Сыкалова;
краснофлотца Ашота Акоповича Адащана;
краснофлотца Илью Прокофьевича Мордвинова.
красноармейца Мкртыча Сираконовича Вартаняна.
Последнего нашли совсем недавно, в феврале, в Камышловском овраге. На церемонию приехала его внучка Маринэ — чтобы лично проститься с дедом.
Также в Севастополь приехал Артур Тасалов, племянник летчика Семена Тасалова. Его самолет ИЛ-2 сбили 7 мая 1944 года. Летчик и его стрелок Юрий Афоничев погибли, оба похоронены на братском кладбище во Флотском. А место падения самолета поисковики нашли прошлой осенью на Сапун-горе.