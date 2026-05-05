Троих воронежских экс-полицейских осудили за пытки и фальсификацию улик

Суд признал троих бывших сотрудников ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области виновными в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием и пытками. Один из них — участковый уполномоченный — также понес наказание за фальсификацию доказательств: ему назначили пять лет колонии строгого режима. Двое других, сотрудники ППС, получили четыре года и пять лет. Об этом сообщили в региональном СУ СК 5 мая.