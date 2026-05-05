Эксперты рассказали о новых учениях НАТО вблизи Калининграда

В маневрах на полигоне, расположенном недалеко от границ Калининградской области, задействованы подразделения 2-го кавалерийского полка армии США и британского парашютного полка. Основной целью мероприятий стала адаптация к условиям массированного применения беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Военные тестируют более 60 моделей современных аппаратов, включая разведывательные и FPV-дроны, а также наземные роботизированные комплексы для логистических задач.