Эксперты рассказали о новых учениях НАТО вблизи Калининграда

На полигоне Пабраде в Литве стартовали совместные учения США и Британии FlyTrap 5.0. Военные отрабатывают тактику массированного применения дронов и методы защиты от них, перенимая опыт современных конфликтов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военнослужащие США и Великобритании приступили к отработке новых тактических приемов ведения боя, основанных на актуальном опыте вооруженных конфликтов. О проходящих с 1 по 15 мая 2026 года на литовском полигоне Пабраде совместных учениях FlyTrap 5.0 пишут «Два майора».

В маневрах на полигоне, расположенном недалеко от границ Калининградской области, задействованы подразделения 2-го кавалерийского полка армии США и британского парашютного полка. Основной целью мероприятий стала адаптация к условиям массированного применения беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Военные тестируют более 60 моделей современных аппаратов, включая разведывательные и FPV-дроны, а также наземные роботизированные комплексы для логистических задач.

Особое внимание уделяется системам противодействия беспилотникам — как электронным, так и кинетическим. «Два майора» отмечают, что результаты FlyTrap лягут в основу практической базы для создания новой доктрины НАТО. В дальнейшем полученные в Литве наработки планируют стандартизировать и масштабировать на все страны Североатлантического альянса.

По информации профильных ресурсов, 2-й кавалерийский полк США на регулярной основе привлекается к масштабным маневрам на территории стран Балтии. С 2011 года его подразделения отрабатывают здесь сценарии по «отражению агрессии».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше