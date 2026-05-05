Эксперты рассказали о новых учениях НАТО вблизи Калининграда

Военнослужащие США и Великобритании приступили к отработке новых тактических приемов ведения боя, основанных на актуальном опыте вооруженных конфликтов. О проходящих с 1 по 15 мая 2026 года на литовском полигоне Пабраде совместных учениях FlyTrap 5.0 пишут «Два майора».
В маневрах на полигоне, расположенном недалеко от границ Калининградской области, задействованы подразделения 2-го кавалерийского полка армии США и британского парашютного полка. Основной целью мероприятий стала адаптация к условиям массированного применения беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Военные тестируют более 60 моделей современных аппаратов, включая разведывательные и FPV-дроны, а также наземные роботизированные комплексы для логистических задач.
Особое внимание уделяется системам противодействия беспилотникам — как электронным, так и кинетическим. «Два майора» отмечают, что результаты FlyTrap лягут в основу практической базы для создания новой доктрины НАТО. В дальнейшем полученные в Литве наработки планируют стандартизировать и масштабировать на все страны Североатлантического альянса.
По информации профильных ресурсов, 2-й кавалерийский полк США на регулярной основе привлекается к масштабным маневрам на территории стран Балтии. С 2011 года его подразделения отрабатывают здесь сценарии по «отражению агрессии».