В Волгограде руководитель Центра управления регионом собрался в Госдуму

Сегодня, 5 мая, руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Волгоградской области Олег Егорушин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» на включение в партийный список на выборах в Госдуму РФ. Об этом Егорушин сообщил в своем канале в МАКС.
— Сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании, — написал Егорушин. — Для меня это продолжение уже начатого пути: как финалист конкурса «Лидеры России. Политика» я хорошо понимаю, насколько важны ответственность, команда и работа на результат.
Напомним, процедура голосования будет проходить с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре текущего года.
Фото Олег Егорушин / МАКС.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!