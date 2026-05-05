Палеонтологи усомнились в теориях, объясняющих вымирание древних аммонитов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Европейские и японские палеонтологи обнаружили свидетельства того, что вымирание аммонитов, крупных головоногих моллюсков мезозойской эры, было каким-то образом связано с размерами их личинок, а не с их географическим распределением по Земле или особенностями метаболизма, как считали в прошлом ученые. Об этом сообщила пресс-служба Европейского геофизического союза (EGU).
«Одна из самых больших загадок палеонтологии состоит в том, почему аммониты полностью исчезли после падения астероида, уничтожившего динозавров, тогда как их соседи-наутилусы и ныне существуют в океанах Земли. Мы попытались получить ответ на эту загадку, подготовив пока самый большой набор сведений о головоногих моллюсках конца мелового периода», — заявил научный сотрудник Оксфордского университета (Великобритания) Михаэль Шмутцер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, аммониты представляли собой один из мезозойских видов головоногих моллюсков, защищенных прочной спиралевидной раковиной, похожей по форме на завитые рога барана. Эти древние обитатели морей, некоторые из которых достигали длины в 1,5 метра, исчезли с лица Земли около 65,5 млн лет назад, примерно в то же время, когда на нашу планету упал десятикилометровый астероид, оставивший гигантский подводный кратер Чиксулуб у берегов современной Мексики.
Эта судьба миновала наутилусов — еще одних головоногих моллюсков, широко распространенных в морях Земли в мезозойскую эру и очень похожих по облику на аммонитов. В прошлом ученые уже предполагали, опираясь на известные данные о распространении этих моллюсков по Мировому океану и их жизненном цикле, что наутилусам удалось пережить удар астероида из-за их более широкой географической распространенности, а также большей приспособленности их личинок к эпизодической нехватке пищи.
Европейские и японские палеонтологи проверили эти гипотезы на прочность, для чего они объединили и систематизировали все известные данные об окаменелостях, жизненном цикле и средах обитания головоногих моллюсков мезозоя, и проанализировали то, какие вариации аммонитов быстрее всего вымерли или дольше всего прожили после образования кратера Чиксулуб.
Этот анализ неожиданно показал, что ни та, ни другая теория не соответствовали реальным данным раскопок. География почти не повлияла на выживание наутилусов, тогда как аммониты с небольшими размерами личинок и предположительно самыми малыми запасами питательных веществ вымерли не первыми, как ожидали это увидеть ученые, а последними. Это указывает на то, что между вымиранием этих моллюсков и размерами их личинок есть прямая связь, природу которой еще предстоит установить, подытожил Шмутцер.