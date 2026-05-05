Университет Иннополис запускает программы обучения цифровым профессиям

Бесплатные офлайн- и онлайн-курсы по Python-программированию, эксплуатации дронов, работе с ИИ-системами и мобильными роботами запустят в Университете Иннополис в Татарстане, сообщили в министерстве образования и науки республики. Это способствует достижению целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Набор на программы уже открыт. Продолжительность курсов составит от 72 до 144 академических часов в зависимости от направления. Вебинары будут сочетаться с практическими занятиями. По итогам успешного завершения обучения выпускники получат удостоверения о повышении квалификации или сертификаты.
Освоить цифровые профессии за счет государства могут мамы детей младше 7 лет, предпенсионеры, молодые специалисты, состоящие на учете в центре занятости и еще 7 льготных групп населения. Более подробная информация размещена по ссылке.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.