Калининградец получил 8 лет колонии строгого режима за смертельное избиение знакомого

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Озерского района Калининградской области, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Трагедия произошла в октябре 2025 года в квартире на Южном бульваре в Калининграде. Мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры жестоко избил 40-летнего хозяина квартиры — нанёс ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте спустя непродолжительное время.
На время следствия фигуранта заключили под стражу. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.