Временные ограничения движения транспорта продолжаются на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по сооружению монолитных участков трамвайных путей на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой. В период с 7 по 18 мая будет проводится второй этап работ с частичным ограничением движения транспорта по перекрестку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На втором этапе проезд транспорта по улице Ванеева будет организован также как и на первом этапе — по одной полосе в каждом направлении, при этом поворот налево с Ванеева на улицу Надежды Сусловой будет временно отменен. Кроме того, отменен левый поворот с улицы Надежды Сусловой на Ванеева. Повернуть налево можно будет на дублер улицы Ванеева, проехать до улицы Адмирала Васюнина и выехать на Ванеева.
Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, соблюдать скоростной режим.
В связи с реконструкцией планируется изменение ряда автобусных маршрутов:
движение автобусов № 20, 61 и 94 в направлении улицы Бринского будет организовано по улицам Ванеева, Васюнина, местному проезду, параллельному улице Ванеева, улице Надежды Сусловой с введением остановки «Улица Надежды Сусловой»; в обратном направлении — без изменений; автобусы № 18, 47, 72, 82 и 242 в направлении улицы Бекетова проследуют по местному проезду улицы Ванеева, улице Васюнина; в обратном направлении — без изменений.