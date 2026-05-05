В станице Старочеркасской археологи обнаружили клад, пролежавший больше века

На дне старинного колодца глубиной пять метров археологи обнаружили три больших бронзовых таза и миску. Предположительно, миска выполнена из серебра и весит чуть более килограмма. Раскопки проводились в апреле 2026 года силами археологического общества «Наследие». Как выяснили исследователи, этот клад связан с легендой о местной жительнице — казачке Мартыновой. По словам жителей станицы, в период прихода «красных» в станицу пожилая женщина собрала все ценные вещи и сбросила их в колодец. Слухи о спрятанном сокровище ходили больше ста лет, и только теперь находка подтвердила народное предание.