В станице Старочеркасской археологи обнаружили клад, пролежавший больше века

На территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI-XIX вв.» в станице Старочеркасской найден тайник с предметами старины, сообщил на своем канале в Мах заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

На дне старинного колодца глубиной пять метров археологи обнаружили три больших бронзовых таза и миску. Предположительно, миска выполнена из серебра и весит чуть более килограмма. Раскопки проводились в апреле 2026 года силами археологического общества «Наследие». Как выяснили исследователи, этот клад связан с легендой о местной жительнице — казачке Мартыновой. По словам жителей станицы, в период прихода «красных» в станицу пожилая женщина собрала все ценные вещи и сбросила их в колодец. Слухи о спрятанном сокровище ходили больше ста лет, и только теперь находка подтвердила народное предание.

По словам Фатеева, на донской земле историков и археологов ждет еще множество удивительных открытий.