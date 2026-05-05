В Перми антисанитария стала причиной временного закрытия кафе «Айва»

В ходе обследования точки общепита на ул. Стахановской, 40 выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Обработка овощей, яиц, мяса, куры осуществлялась в единственной моечной ванне, там же сотрудники кафе мыли руки. Все эти продукты, включая тесто, готовили на одном производственном столе в горячем цехе. Внутри помещения, на полу, холодильнике и другом оборудовании, лежал слой грязи и жира.