В Казань приедет звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос

Исполнительница главной роли в культовом бразильском телесериале «Рабыня Изаура» Луселия Сантос приедет в Казань. Звезда примет участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он состоится с 12 по 17 мая.

Источник: "Российская газета"

Об этом сообщила представителям СМИ в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева. Она пояснила, что в рамках форума пройдет трек «Женский взгляд», который будет посвящен искусственному интеллекту, карьерным траекториям и международным объединениям.

Одну из его сессий проведет женский деловой альянс стран БРИКС. В числе его участников будут председатель Совета деловых женщин Объединенных Арабских Эмиратов Аиша Мохаммед Аль Мулла, президент Совета экономически деловых женщин при Федерации египетских торговых палат и Александрийской торговой палаты Рим Сиам и популярная бразильская актриса Луселия Сантос.

«Мы с ней познакомились в прошлом году, когда ездили на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, в сентябре прошлого года гостья из Бразилии уже была в нашей стране, — рассказала Алсу Набиева. — Ей очень понравилось. Нам было очень приятно, когда она подтвердила свое участие в нашем казанском форуме».

Напомним, летом 2025 года Луселия Сантос вместе с сыном побывала в Москве. Столица России произвела на 68-летнюю актрису большое впечатление. Кроме того, она возглавила жюри кинофестиваля «Евразия» в Сочи.