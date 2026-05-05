В Казань приедет звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос

Об этом сообщила представителям СМИ в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева. Она пояснила, что в рамках форума пройдет трек «Женский взгляд», который будет посвящен искусственному интеллекту, карьерным траекториям и международным объединениям.
Одну из его сессий проведет женский деловой альянс стран БРИКС. В числе его участников будут председатель Совета деловых женщин Объединенных Арабских Эмиратов Аиша Мохаммед Аль Мулла, президент Совета экономически деловых женщин при Федерации египетских торговых палат и Александрийской торговой палаты Рим Сиам и популярная бразильская актриса Луселия Сантос.
«Мы с ней познакомились в прошлом году, когда ездили на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, в сентябре прошлого года гостья из Бразилии уже была в нашей стране, — рассказала Алсу Набиева. — Ей очень понравилось. Нам было очень приятно, когда она подтвердила свое участие в нашем казанском форуме».
Напомним, летом 2025 года Луселия Сантос вместе с сыном побывала в Москве. Столица России произвела на 68-летнюю актрису большое впечатление. Кроме того, она возглавила жюри кинофестиваля «Евразия» в Сочи.