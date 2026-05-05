В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу команды КВН Елену Рыбалко

«Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи», — говорится в публикации.
Прощание с погибшей состоялось у нее дома.
Напомним, ДТП произошло вечером 1 мая в Адлере. Рыбалко переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota не успел затормозить и сбил 53-летнюю женщину.
В КВН выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Елена Рыбалко играла в Высшей лиге КВН в начале 2000-х. В 2003 году ее команда «Утомленные солнцем» стала чемпионом.
Среди партнеров юмористки были Михаил Галустян и Александр Ревва.