В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу команды КВН Елену Рыбалко

Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую 1 мая в ДТП, похоронили в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ритуального агентства.

«Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи», — говорится в публикации.

Прощание с погибшей состоялось у нее дома.

Напомним, ДТП произошло вечером 1 мая в Адлере. Рыбалко переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota не успел затормозить и сбил 53-летнюю женщину.

В КВН выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Елена Рыбалко играла в Высшей лиге КВН в начале 2000-х. В 2003 году ее команда «Утомленные солнцем» стала чемпионом.

Среди партнеров юмористки были Михаил Галустян и Александр Ревва.