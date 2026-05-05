В Тюмени школьников научили работать с нейросетями

Специалисты Кадрового центра «Работа России» пригласили учеников 8-х и 9-х классов школы № 89 Тюмени на встречу по влиянию нейросетей на рынок труда. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
Начальник отделения тюменского кадрового центра Антон Шевелев провел беседу со школьниками. Он рассказал ребятам, что умение работать с искусственным интеллектом (ИИ) — это уже не просто модный навык, а реальное конкурентное преимущество для любой специальности.
Далее для школьников провели мастер-класс «Искусственный интеллект как инструмент для учебы и творчества» с преподавателем тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий Анастасией Стромко. Школьники изучили теорию и заполнили перфокарту с терминами ИИ, разобрали не только плюсы, но и риски использования новых технологий. Также ребята узнали, как нейросети могут помочь с выбором профессии и с подготовкой резюме.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.