С бывшего директора «Нижегородского водоканала» взыскали 11 млн рублей

Нижегородский областной суд решил взыскать в доход государства чуть более 11 млн руб., полученные в виде взятки бывшим генеральным директором «Нижегородского водоканала» Николаем Николюком. Ранее Богородский райсуд отказал прокурору в гражданском иске к коррупционеру, но областной суд признал это решение незаконным и 5 мая 2026 года принял новое решение, оно вступило в силу.