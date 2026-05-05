Около 90 км дорог к мемориалам ВОВ приведут в нормативное состояние в Нижегородской области

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области планирует отремонтировать участки дорог, ведущих к памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Их общая протяженность составит около 90 километров.
Так, в Богородском округе будет отремонтировано более 21 км дороги «Богородск — Ключищи». Этот маршрут ведет к местам, где в 1941 году проходил Горьковский оборонительный рубеж — система противотанковых рвов, окопов и укреплений, возведенных для защиты города. У села Хвощевка сейчас установлен памятный знак, посвященный строителям рубежа.
Кроме того, ремонт дорог, ведущих к воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны, запланирован в Большеболдинском (подъезды к селу Кондрыкино), в Вадском (участки дорог Вад — Новый Мир, Вад — Дубенское), Городецком (дорога Первомайский — Ясная Поляна — Заволжье), Лысковском (подъезд к деревне Богомолово), Пильнинском (дорога Пильна — Курмыш), Сеченовском (дорога Ясное — Красный Остров — Левашовка), Сосновском (дороги Сосновское — Глядково, Сосновское — Панино), Уренском округах (дорога Б. Арья — Б. Красногор — Содомово — Б. Козляна — Карпуниха) и в городском округе город Чкаловск (дорога Андреево — Боброво).
«Мы не просто ремонтируем дороги — мы сохраняем память. Каждый километр отремонтированного покрытия на маршрутах к мемориалам — это уважение к подвигу поколения победителей и забота о тех, кто приходит отдать дань памяти. Это наша общая история», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.
Работы будут вестись в плановом режиме в рамках государственных контрактов, заключенных с подрядными организациями. Завершение ремонта на большинстве объектов запланировано на третий квартал 2026 года.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. В структуру нацпроекта вошли 12 федеральных проектов. Из них в части Минтранса России реализуются пять: «Развитие федеральной сети», «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Развитие общественного транспорта», «Развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла». Мероприятия нацпроекта призваны улучшить состояние трасс и магистралей в регионах страны и значительно повысить безопасность дорожного движения.