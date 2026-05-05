Школьник из Набережных Челнов стал призером олимпиады по астрономии

Ученик 11-го класса центра образования — гимназии № 57 «Притяжение» Набережных Челнов Амир Зиннатуллин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по астрономии. Развитие талантов у подрастающего поколения — задача нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Финальный этап по астрономии прошел с 23 по 30 апреля в образовательном центре «Сириус». Участниками стали почти 300 ребят из 54 регионов страны. Дипломы призеров вручили 111 школьникам, среди которых представитель Набережных Челнов Амир Зиннатуллин.
Заключительный этап включал три тура — теоретический, практический и тестовый. Теоретический тур проверял фундаментальные знания. Одной из самых интересных стала задача, связанная с работой инженеров «Роскосмоса»: школьникам нужно было рассчитать оптимальный вывод спутника на геостационарную орбиту, чтобы он «завис» над заданным городом.
На практическом туре участники анализировали астрономические данные: изображения, графики и таблицы, выдвигали исследовательские гипотезы и выбирали разумные модели описания явлений. Тестовый тур содержал семь задач с акцентом на эрудицию и смекалку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.