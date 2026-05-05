В Ачхой-Мартановском районе Чечни обсудили возрастные изменения зрения

Встреча на тему «Профилактика возрастных изменений глаз: макулодистрофия и катаракта» прошла в Ачхой-Мартановском районе Чечни по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Офтальмолог с 25-летним стажем рассказал о наиболее частых заболеваниях глаз. Он также напомнил, что после 60 лет необходимо проверять зрение раз в год, даже если кажется, что все в порядке.
Врач также отметил, что необходимо использовать солнцезащитные очки для защиты от ультрафиолетового излучения, отказаться от вредных привычек. Кроме того, важно принимать витамины по назначению врача, включая лютеин, омега-3, витамины С и Е, контролировать давление и уровень сахара в крови, так как это может негативно повлиять на сосуды глаз.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.