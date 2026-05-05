«Размороженные» дома в Курской области восстановят на федеральные деньги

Господин Хинштейн отметил, что оставленное жилье обследуют специальные комиссии. Если дом признают непригодным для жизни, собственник получит сертификат. Если комиссия определит, что его можно отремонтировать, то из федерального бюджета выделят средства из расчета 9 тыс. руб. за квадратный метр, как и для объектов, поврежденных ударами ВСУ.