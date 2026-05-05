Бывшим полицейскому и следователю в Таганроге запросили по 12 лет колонии

Государственный обвинитель в прениях в Таганрогском городском суде попросил назначить бывшему высокопоставленному полицейскому Виталию Шмыкову и экс-следователю СКР Антону Васильченко по 12 лет колонии строгого режима. Об этом говорится в ответе на запрос, полученном «Ъ-Ростов» от объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году подсудимые совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-розыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет.

Дело Руслана Багмута, Виталия Шмыкова и Антона Васильченко поступило в Таганрогский городской суд в июле 2025 года. В конце сентября производство по делу в отношении Руслана Багмута было приостановлено, так как он подписал контракт с Министерством обороны об участии в СВО.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Силовикам вышел срок».