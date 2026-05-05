Реконструкцией Гостиного двора в Кунгуре займется пермская компания

По данным минстроя, техническое задание предполагает проведение ремонтных и реставрационных работ с сохранением исторического здания и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. Также будет проведен ремонт и усиление фундаментов здания, лестниц, которые приспособят для возможности перемещения маломобильных групп населения. Кроме торгово-ярмарочных площадок там появятся выставочные залы, творческие мастерские. Так, гостиный двор станет новым культурно-туристическим центром Кунгура и Пермского края.