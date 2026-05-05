На побережье Калининградской области обнаружили странные мешки с мёртвыми птицами (фото)

В нацпарке «Куршская коса» не исключают, что это связано с каким-то ритуалом.

Источник: Клопс.ru

На берегу между Зеленоградском и Куршской косой нашли три мешка с мёртвыми птицами. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Мария, которая наткнулась на странную находку и сфотографировала её.

Во время прогулки в понедельник, 4 мая, Мария заметила несколько крупных пакетов. Они были туго завязаны и валялись метрах в 500 друг от друга. Один из них был в воде.

«Мы открыли два мешка: думали, что там животные утоплены и мы сможем ещё кого-то спасти. Но внутри оказались тушки разных птиц и нарезанные овощи — морковь и картофель», — говорит собеседница «Клопс».

Точно определить, что это за пернатые, Мария не смогла: их окрас был незнаком. Женщина позвонила по номеру телефона охраны национального парка. Специалисты среагировали быстро, выехали на место и забрали странную находку.

«Клопс» обратился за комментарием в пресс-службу национального парка «Куршская коса». Там пояснили, что в мешках находились домашние курицы и цесарки. В парке не исключают, что это может быть связано с неким ритуальным обрядом. Находку передали на исследование, чтобы исключить возможное заражение птиц.

В Правдинском районе обнаружили останки женщины, пропавшей без вести в марте 2025 года. Они лежали в лесу, где встречались странные предметы, предположительно, для проведения обрядов.