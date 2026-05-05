В Петербургском аграрном вузе открыли кафедру ветеринарии

Профильную кафедру ветеринарии на базе Института животноводства и аквакультуры им. В. И. Наумова открыли в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, сообщили в администрации Пушкинского района. Развитие талантов подрастающего поколения — задача нацпроекта «Молодёжь и дети».
Обучение продлится 5 лет и пройдет в оборудованных лабораториях и аудиториях. Студенты получат практическую подготовку по анатомии, физиологии, хирургии, фармакологии и инфекционным болезням животных.
Так, кафедра поможет подготовить новые кадры для отрасли: от врачей по лечению мелких домашних животных до экспертов по эпизоотическому благополучию, контролю качества пищевой продукции и биобезопасности. Кроме того, молодые специалисты будут востребованы в агропромышленном комплексе Северо‑Западного региона, в том числе на крупных животноводческих предприятиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.