«История одного города»: во «Фридландских воротах» открылась выставка о становлении Калининграда

Во «Фридландских воротах» открылась выставка «Они были первыми» об истории становления Калининграда. Экспозицию разместили на внутренней территории музея. Её можно посетить бесплатно.
Как объясняют в музее, экспозиция посвящена первым органам власти и управления, промышленным предприятиям, учреждениям культуры, образования, искусства и спорта, которые создавали фундамент современного Калининграда. Специалисты собрали фотографии и истории о более 50 организациях.
Эта выставка позволяет погрузиться в историю и понять, кто были те люди, которые возглавили Роспотребнадзор, учреждения образования, милицию, пожарную охрану, рыбный и торговый порты и так далее. Это бывшие военные. Только ещё отгремели бои, люди ещё не сняли воинскую форму, а их уже назначили восстанавливать мирную жизнь. Люди не имели знаний и навыков, а только желание этот город сделать своим, — рассказывает глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
На выставке собраны интересные факты о первых послевоенных годах и людях, которые управляли и восстанавливали Калининград. «Город завоевали. Обратите внимание, какие развалины, — показывает на фотографии разрушенного Кёнигсберга директор “Фридландских ворот” Андрей Ярцев. — Тогда в Калининградской области появился сленг — “развалки”. То есть люди в субботу шли на развалки. Более того, многие территории были заминированы. Нужно было помогать. Например, работники МУП “Чистота” должны были разбирать мины — когда нашёл документы в архиве, я обомлел. Они должны были разбирать мины и сдавать в металлолом. А это были не минёры, а работники МУП “Чистота”. Оно тогда по-другому называлось, но вы представляете!».
Посетители смогут посмотреть на пожарную технику прошлых лет, старую школьную форму и лампочки с демонтированного прожектора стадиона «Балтика». Здесь можно ударить в рынду, прикоснуться к океаническому бую и даже узнать, что самым распространённым инфекционным заболеванием в 1947—1950-х годах в Калининградской области была малярия.
«Эта выставка, прежде всего, для калининградцев. Потому что у тех, кто живёт в этом городе, ходит и смотрит на экспонаты, которые здесь представлены, к этому всегда особенное отношение: место, которое ты узнаёшь, человек, про которого ты читал или тебе рассказывали, это может быть знакомый или родственник — это всё наша, более личная история. Понятно, что туристам здесь тоже будет интересно. Наверняка они придут и пофотографируют какие-то уникальные приборы. Но для калининградцев это особое чувство, потому что это часть истории, это часть нашего культурного кода и, конечно, это дарит дополнительные эмоции», — подчёркивает министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Экспозиция во «Фридландских воротах» будет работать до ноября. Музей хочет расширять выставку и готов принять фотографии, артефакты и истории местных жителей о первых переселенцах и становлении региона.
