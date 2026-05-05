Власти назвали 31 адрес в Калининграде, где будут продавать легальный бочковой квас

До 1 сентября бочковой квас в Калининграде будут продавать в 31 точке, которые согласовала городская администрация. Список адресов в телеграм-канале мэрии опубликовали во вторник, 5 мая.
Квас из кегов и ролл-баров можно будет купить по следующим адресам:
улица Барнаульская, 2; проспект Ленинский (Краснооктябрьская); улица Горького («Акрополь»); улица Багратиона (Серпуховская); улица Черняховского (Пролетарская); проспект Ленинский («Плаза»); улица Мариупольская («Виктория»); улица Емельянова (Борисово); улица Шевцовой («Виктория»); проспект Советский («Гермес»); улица Невского, 137Б; улица Леонова (Фестивальная аллея); улица Алданская, 10; улица Озерова (Горького); улица Киевская, 50; улица Багратиона («Рембыттехника»); улица Коммунистическая (П. Морозова); улица Менделеева (пр-кт Победы); улица Батальная (пер. Батальный); улица Куйбышева, 91А; улица Фрунзе («Александра и К»); улица Горького (Зелёная); проспект Советский, 202; проспект Мира (напротив парка); улица К. Маркса (Пацаева); улица Красносельская, 28; улица Батальная, 75; улица Дзержинского (З. Космодемьянской); улица Гайдара («Виктория»); улица Согласия («Виктория»); проспект Ленинский (ТРЦ «Европа»).
В Калининграде искали предпринимателей, желающих продавать мороженое и квас у трёх озёр в разгар сезона. Заявки принимали до 4 мая.