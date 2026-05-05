Часть активов основателя «Русагро» Мошковича обратили в доход государства

Хамовнический райсуд Москвы частично удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему сенатору от Белгородской области, основателю холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадиму Мошковичу и другим соответчикам. В доход государства был обращен контрольный пакет акций ПАО «Группа “Русагро”» (651 млн). У самого господина Мошковича конфискованы 3,8 млрд руб., $1,8 млн и €1,6 млн.

Источник: Коммерсантъ

Государству также отошла четырехэтажная квартира супруги основателя «Русагро» Наталии Быковской и участки в коттеджном поселке «Летова роща». Помимо этого, у господина Мошковича конфисковали 100% долей в ООО «Финансовый ресурс» и акции металлообрабатывающего завода АО «Эталон». В доход государства перешли автомобили и водный транспорт Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова. Общая стоимость изъятых активов превысила 14 млрд руб.

Об антикоррупционном иске к основателю «Русагро» «Ъ-Черноземье» сообщил 1 мая. Генпрокуратура требовала изъять активы общей стоимостью свыше 0,5 трлн руб. Претензии были связаны с тем, что Вадим Мошкович в период работы членом Совета Федерации якобы продолжил заниматься бизнесом и использовал полномочия для незаконного обогащения.

Вадим Мошкович и Максим Басов с марта 2025 года находятся в СИЗО по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Им также вменяют преднамеренное банкротство и отмыв преступных доходов. Общий ущерб по делу превысил 86 млрд руб. Кроме того, господина Мошковича отдельно обвиняют в даче взятки в виде элитного охотничьего карабина бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Господин Иванов также заключен под стражу.

Подробнее о тамбовском деле Вадима Мошковича — в публикации «Ъ-Черноземье».

Филантроп, предприниматель и основатель «Русагро», в прошлом сенатор — олигарх Вадим Мошкович всего год назад занял 55 место в топе Forbes. А сегодня его обвиняют в мошенничестве: рассказываем о ключевых вехах биографии бизнесмена.
