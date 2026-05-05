Часть активов основателя «Русагро» Мошковича обратили в доход государства

Вадим Мошкович и Максим Басов с марта 2025 года находятся в СИЗО по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Им также вменяют преднамеренное банкротство и отмыв преступных доходов. Общий ущерб по делу превысил 86 млрд руб. Кроме того, господина Мошковича отдельно обвиняют в даче взятки в виде элитного охотничьего карабина бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову. Господин Иванов также заключен под стражу.